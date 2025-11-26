España-Francia y España-Euskadi, finales de mano femenina

En individual, la navarra Laia Salsamendi superó por 2-0 (10-8 y 10-3) a la vasca Enara Gaminde y dio al equipo español el pase a la final como primero de grupo. Segundo acabó Francia gracias al triunfo de Marie Reyes Goyenetche sobre la mexicana Julia Guadalupe Esquivel (10-9 y 10-4).

Por su parte, en parejas, con solo tres equipos participantes por la baja de Bolivia, España y Euskadi repetirán el partido inaugural de esta Liga de Naciones que se jugó el domingo con triunfo de las pelotaris vascas. En la última jornada, en la que descansó España, Amaia Alday y Naroa Agirre, de Euskadi, ganaron a las mexicanas Breatny Aguilar y Julia Guadalupe Esquivel por (10-2 y 10-7).

La final femenina de parejas cerrará el sábado (20.00 horas) el programa de la competición organizada por la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV). Ese mismo día se jugará también la final de la nueva competición de pelota adaptada entre Francia y Euskadi, primera y segunda de la fase de clasificación por delante de Argentina y Portugal.