Froome vuelve a rodar en bicicleta y no confirma su retirada

Chris Froome (Nairobi, 40 años), finalizó su contrato con el Israel Premier Tech después de 5 temporadas en el equipo, y una vez desaparecido dicha formación, dispondrá de la licencia la empresa NSN Cycling.

El ciclista de origen keniano se ha mostrado en redes entrenándose de nuevo sobre la bicicleta, una vez superada una grave lesión que se produjo en un accidente del pasado mes de agosto, que le produjo un problema cardíaco.

Froome no se ha pronunciado sobre la retirada definitiva o su continuidad en el pelotón, si bien la primera opción resulta más probable.

"Vuelvo a rodar en bicicleta. Es un alivio volver a casa tras el accidente y me siento muy bien de vuelta a la carretera. Cada revés te enseña algo... y este me recordó que debo reducir la velocidad, sanar y disfrutar de las cosas simples de la vida", señala Froome en sus redes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Froome, tras ganar 4 Tour de Francia, sufrió una primera caída grave en 2019, y tras 2 temporadas más en el Ineos llegó al equipo israelí en 2021 con un contrato por 5 temporadas. Con el contrato cumplido, el británico ha vuelto a la actividad, pero su futuro es incierto.