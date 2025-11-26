La nueva temporada del DP World Tour comienza en Australia con siete españoles en liza

El nuevo curso echa a andar diez días después de que finalizara el anterior con la disputa de la gran final en Dubái, donde el norirlandés Rory McIlroy se coronó por séptima vez como el mejor jugador del circuito.

Como en los últimos años, Australia es el punto de partida de la temporada del DP World Tour, que constará de 42 torneos en 26 países de los cinco continentes y que acabará en Dubái a mediados de noviembre de 2026.

El calendario arranca con los cinco torneos que componen el llamado Swing de Apertura ('Opening Swing', en inglés), que incluye dos en Australia, dos en Sudáfrica y el quinto en Mauricio del 18 al 21 de diciembre.

En el inaugural, con el campo de Royal Queensland Golf Club de Brisbane como sede, van a participar siete españoles. Además de Ballester, está David Puig, quien también milita en el LIV, el circuito saudí, Rafa Cabrera Bello, Sebastián García, Quim Vidal, Rocco Repetto y Adri Arnaus.

García, Vidal y Repetto lograron la tarjeta en la final del HotelPlaner Tour, la segunda división del circuito, y Arnaus lo hizo en la de la Escuela.

De salida, también estarán en Brisbane el inglés Marco Penge, segundo en el ránking europeo, el chileno Joaquín Niemann, el mexicano Carlos Ortiz, entre otros.

Una de las novedades de la nueva temporada es que España contará con dos torneos, al incorporarse el Campeonato de Cataluña del 7 al 10 de mayo como parte del acuerdo por la elección del campo de Camiral (Girona) como sede de la Copa Ryder de 2031. El segundo será el tradicional Abierto de España a mediados de octubre, en la recta final del curso.

Otra cita nueva del calendario es el Campeonato Corales Puntacana en República Dominicana, del 16 al 19 de julio, en las mismas fechas que el Abierto Británico.

La segunda cita oceánica será del 4 al 7 de diciembre con el Abierto de Australia, en el que participará McIlroy como principal reclamo después de coronarse como rey del circuito en Dubái.

Uno de los alicientes de este torneo es que el campeón obtendrá billete para jugar el Masters de Augusta el próximo año y también los tres mejores jugadores que no estén exentos obtendrán una plaza para el Abierto Británico de 2026.

Después del Swing de Apertura, el calendario del DP World Tour descansará tres semanas y se reanudará con el Dubai Invitational, el primero de los siete torneos del Swing Internacional, del 15 al 18 de enero.

Será la quinta temporada en la que el circuito europeo lleva el nombre de la empresa emiratí DP World, dedicada a la logística y el comercio, que ha renovado su acuerdo de patrocinio hasta 2035.