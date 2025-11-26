Prisión condicional y multa para Fernando Gaviria por conducir ebrio en Mónaco

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El ciclista colombiano Fernando Gaviria ha sido condenado a dos meses de prisión condicional y una multa de 5.000 euros (unos 5.800 dólares) por haber dado positivo, con una tasa de alcohol en sangre de 2,40 gramos, en un control de alcoholemia al que se sometió en Mónaco en octubre pasado.