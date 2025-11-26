Vela: Se cumplió la sexta fecha

La organización de esta fecha del torneo de vela fue del Club Náutico Hernandarias y las justas fueron en las clases Optimist e ILCA.
Podio en las distintas categorías
Clase ILCA 6: 1ª Rhuby Mendoza de El Mbiguá, 2° Nicolás López de El Mbiguá y 3ª Leticia Meyer del Club Náutico Hernandarias;
Categoría Optimist Timoneles: 1ª Elisa Núñez de El Mbiguá, 2° Dany Aguilera Fernández de El Mbiguá, 3ª Ivette Heinichen Schüller del Náutico San Bernardino;
Clase ILCA 4: 1ª Martina Vera del Yacht Club Ypacaraí, 2° Daniel Pallarolas del Náutico San Bernardino y 3° José Franco del Yacht Club Ypacaraí;
Categoría Optimist Principiantes: 1ª Ana María Irún Aquino del Náutico San Bernardino, 2° Valentín López Aquino de El Mbiguá y 3° Franco Aveiro Giménez del Yacht Club Ypacaraí;
Optimist Escuela: Gabriel Meyer del Club Náutico Humaitá, 2ª Eugenia Canillas del Náutico San Bernardino y 3ª Giovanna Pérez de El Mbiguá.