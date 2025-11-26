Polideportivo
26 de noviembre de 2025 - 22:06

Vela: Se cumplió la sexta fecha

Premiados y fans de El Mbiguá en la sexta fecha de la FEPAVE.
gcaballero El domingo se cumplió la Sexta Fecha del Ranking Nacional de la Federación Paraguaya de Vela (FEPAVE).

Por ABC Color

La organización de esta fecha del torneo de vela fue del Club Náutico Hernandarias y las justas fueron en las clases Optimist e ILCA.

Podio en las distintas categorías

Clase ILCA 6: 1ª Rhuby Mendoza de El Mbiguá, 2° Nicolás López de El Mbiguá y 3ª Leticia Meyer del Club Náutico Hernandarias;

Categoría Optimist Timoneles: 1ª Elisa Núñez de El Mbiguá, 2° Dany Aguilera Fernández de El Mbiguá, 3ª Ivette Heinichen Schüller del Náutico San Bernardino;

Clase ILCA 4: 1ª Martina Vera del Yacht Club Ypacaraí, 2° Daniel Pallarolas del Náutico San Bernardino y 3° José Franco del Yacht Club Ypacaraí;

Categoría Optimist Principiantes: 1ª Ana María Irún Aquino del Náutico San Bernardino, 2° Valentín López Aquino de El Mbiguá y 3° Franco Aveiro Giménez del Yacht Club Ypacaraí;

Optimist Escuela: Gabriel Meyer del Club Náutico Humaitá, 2ª Eugenia Canillas del Náutico San Bernardino y 3ª Giovanna Pérez de El Mbiguá.