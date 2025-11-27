Aficionados pidieron a Obradovic en el aeropuerto de Belgrado que no deje el Partizan

"Zeljko, quédate", "Zeljko Obradovic, uno de nosotros", "Queremos contrato para Zeljko", coreaban los aficionados que atiborraban el espacio de espera de llegadas en el aeropuerto, cuyos aparcamientos y carreteras de acceso quedaron completamente atascados debido a la multitudinaria afluencia.

Los hinchas enarbolaron una pancarta con una foto de Obradovic que parecía firmar un contrato, con el mensaje: "Este contrato está firmado con nosotros, no lo olvides".

Tras aterrizar su vuelo directo proveniente de Atenas, el entrenador apareció rodeado por guardas de seguridad, que lo protegieron formando un círculo a su alrededor y lo condujeron hasta la salida sin que hiciera comentarios a los aficionados.

Según la agencia local Beta, hasta 16.000 personas siguieron el trayecto del vuelo en vivo en el sitio de internet FlightRadar24.

Obradovic presentó su dimisión el miércoles tras una serie de malos resultados en la Euroliga, pero el comité ejecutivo del CB Partizan decidió hoy no aceptar su renuncia, pidiéndole que la reconsiderara y se quedara.

Después de 13 partidos jugados en la Euroliga, el conjunto de Belgrado tiene un récord de 4/9, habiendo perdido siete de los últimos ocho encuentros.

El pasado martes fue derrotado en Atenas por el griego Panathinaikos, 69-91, y al día siguiente Obradovic anunció su renuncia.

El técnico ganó el título de campeón de Europa con el Partizan en 1992 y regresó al equipo blanquinegro en junio de 2021 tras una trayectoria que le llevó a, entre otros, el Joventut de Badalona -con el que conquistó la máxima corona europea en 1994-, el Real Madrid -repitió éxito en 1995- y el Panathinaikos -donde se proclamó campeón continental en cinco ocasiones-.