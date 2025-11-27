El chileno Joel Álvarez logra el oro en la gimnasia individual y Colombia gana por equipos

Álvarez se subió a lo más alto del podio seguido del guatemalteco Jaycko Bourdet, que se colgó la medalla de plata, y del colombiano Yan Dairo Zabala, que se quedó con la de bronce.

En equipos, la selección colombiana fue la más regular y se alzó con el oro por encima de los chilenos, que tuvieron que conformarse en este caso con la plata, mientras que el tercer escalón del podio lo ocuparon los guatemaltecos.

Además de Álvarez, el equipo chileno lo integraron Josué Armijo, Diego Espejo e Ignacio Varas.

Esta fue la primera jornada de la gimnasia en los Juegos Bolivarianos, que estaba inicialmente programada para el miércoles, pero la organización la aplazó un día en el calendario sin detallar los motivos del cambio.

Las competiciones continuarán este viernes con las pruebas individuales por aparatos.