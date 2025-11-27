Geraint Thomas sigue en Ineos como director de carreras

Thomas, uno de los ciclistas más respetados y condecorados del mundo del ciclismo, deja el pelotón para asumir este nuevo puesto de liderazgo en el Ineos Grenadiers.

Colaborará estrechamente con Sir Dave Brailsford, el Dr. Scott Drawer y el resto del equipo directivo, aportando información sobre la estrategia de carrera, el reclutamiento, el desarrollo y la preparación para la competición.

Con más de dos décadas de experiencia al más alto nivel y habiendo corrido con el equipo desde sus inicios, Thomas ha sido clave en muchos de sus momentos decisivos. La carrera del galés, retirado con 39 años y 25 victorias como ciclista, incluye su triunfo en el Tour de Francia 2018, múltiples podios en grandes vueltas y victorias en carreras por etapas, así como dos medallas de oro olímpicas con el equipo británico.

Según la nota del Ineos, "su nombramiento refleja el compromiso a largo plazo del equipo de construir desde dentro, aprovechando su inmenso conocimiento del deporte y lo que se necesita para ganar, para el beneficio de sus compañeros Granaderos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Este equipo ha sido mi hogar desde el primer día, y asumir este puesto es el siguiente paso natural. He aprendido muchísimo de la gente que me rodea, tanto de mis compañeros ciclistas como del personal, y ahora quiero seguir construyendo sobre nuestros increíbles éxitos pasados ​​en el futuro", señaló Thomas.

El doble campeón olímpico y triple mundial en persecución, tratará de "ayudar a la próxima generación a progresar y a seguir impulsando al equipo hacia nuestra misión de volver a ganar grandes vueltas".

"Los Grenadiers seguirán compitiendo con determinación, humildad y compromiso con la excelencia, y me entusiasma ayudar a forjar ese futuro", concluyó.