Guillermo Almada: "He visto pocos grupos como este, la situación no es merecida"

Después de quince partidos, el Valladolid transita en la zona media de la clasificación de la Segunda División del fútbol español, décimo a nueve puntos del primero, el Deportivo de La Coruña, y con ocho sobre el último, el Real Zaragoza.

"Los primeros afligidos somos nosotros, por ser superiores al rival y no ganar, por no poder convertir a pesar de la creación. Está claro que hay algo que nos falta, y se hace autocrítica, pero no se puede recriminar a los jugadores falta de entrega y de compromiso", ha comentado.

El Real Valladolid es el equipo que más tira dentro del área, de los que más llega, de los que más posesión de balón tiene, pero es el quinto que menos marca, lo que ha impedido lograr resultados positivos que, a fin de cuentas, son los que valen.

El técnico uruguayo es consciente de que, con estas estadísticas de creación y llegada, deberían ser el equipo con más goles, pero está fallando la definición, lo que están trabajando cada día "para que esta racha termine, y empiece una nueva, con más acierto".

Mantiene su confianza en los jugadores, en un proyecto a largo plazo que busca construir bases sólidas de profesionalismo para que el Real Valladolid cuente con un proceso duradero y "no sea un sube y baja", y que considera que va "por el buen camino".

"Hay cosas que se están haciendo muy bien, aunque no se esté trasladando a los marcadores ni a la clasificación. Hay una mancomunión en el trabajo y en el juego y confiamos plenamente en lo que estamos haciendo, al igual que los jugadores", ha asegurado.

Y ha dejado claro que no está "atornillado a ningún lado" y, aunque se siente respaldado por los dueños del club y por la plantilla, puede suceder que "en algún momento quieren tomar otra decisión", para lo que tienen "las manos liberadas".

Asimismo, ha indicado que no va a discutir la calidad de los jugadores que conforman el equipo, "muchos de los cuales están en proceso de mejora, lo que lleva su tiempo" y ha insistido en que él es el principal responsable de todo lo que está sucediendo, "de que no se traslade todo lo que se está haciendo al marcador".

Quizá en el mercado invernal puedan llegar jugadores con características diferentes a lo que ya tienen, que estén al alcance del club blanquivioleta y sean goleadores, pero sabe que los que están trabajan para mejorar cada día, que su compromiso es máximo, y que no se deja nada a la improvisación.

En cuanto a las críticas de la afición, Almada asume que "cuando no se gana, no se está contento", pero cree que "la mejor manera de ayudar al equipo es apoyándole, aunque no esté dando resultados positivos, porque los jugadores se matan, y terminan extenuados por su entrega y por el sufrimiento de no poder materializar todo".

"Cuando se oyen silbidos es negativo, va contra nosotros y afecta a muchos jugadores, ya que la mayoría son muy jóvenes, y queda mucho campeonato", ha advertido el entrenador blanquivioleta, quien espera que, ante el Málaga C.F, se empiece a revertir la situación.