Jueves 27 de noviembre de 2025

Río de Janeiro. El uruguayo Giorgian De Arrascaeta llega este sábado a su cuarta final de la Copa Libertadores con Flamengo desde 2019, pero ahora no solo como cerebro creativo del equipo, sino en un inédito plan de goleador, que aún no ha explotado en el torneo. Por Eduardo Davis

---------------------------------------------------------

- Previa del Gran Premio de Catar, 23ª prueba del Mundial de F1, en el circuito de Lusail. (FOTO)

- Rally de Arabia Saudí, 14ª y última prueba del Mundial (hasta sábado 29). Siete tramos, el último a las 17.23 GMT.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Copper Mountain (Estados Unidos) (18.00 GMT).

- Final Copa Libertadores. Palmeiras-Flamento (Serie Previa)

- Acaba el Mundial Sub-17, en Catar. Tercer puesto Brasil-Italia (12.30 GMT) y final Portugal-Austria (16.00 GMT).

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). Argentina-Filipinas (12.30 GMT)

- BMW Australian PGA Championship, en el Royal Queensland de Brisbane (hasta 30).

- Atletas de once países participan en la sexta jornada de los Juegos Bolivarianos 2025. (FOTO)

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.