La FIFA construirá dos minicampos en Palestina para los niños financiados por Suiza

La alianza entre la FIFA y el Ejecutivo suizo "marca el inicio de un proyecto de mayor alcance para respaldar las infraestructuras deportivas de las federaciones" de Palestina e Israel con la instalación en total de diez minicampos en los que ofrecer entornos seguros a los niños y favorecer tanto la inclusión como su desarrollo personal, informa el máximo organismo del fútbol en un comunicado.

La construcción de los dos campos en Cisjordania y de otros ocho en una segunda fase se enmarca en la tarea de la FIFA de reparar las infraestructuras futbolísticas en Palestina e Israel, además de suministrarles balones, petos y material de entrenamiento.

"Estos dos primeros campos en Palestina constituyen un momento histórico. No representan solo una infraestructura, sino también un mensaje de solidaridad y la convicción de que el fútbol puede acercar a las comunidades incluso en los contextos más difíciles. La FIFA agradece profundamente al Gobierno de Suiza esta contribución y confía en seguir trabajando de forma conjunta para restaurar, reconstruir y llevar esperanza, campo a campo", señala el presidente del organismo Gianni Infantino, en el comunicado.

Infantino aseguró en la cumbre por la paz celebrada en Egipto el pasado 13 de octubre para buscar una solución a la guerra en la Franja de Gaza que el fútbol debe contribuir "a la esperanza, la cohesión social y la reconstrucción de las comunidades".

"El fútbol debe servir para apoyar, unir y ofrecer esperanza en la región. Trabajaremos para recuperar todas las instalaciones de Gaza y Palestina, y devolveremos el fútbol a cada rincón del país", se comprometió entonces Infantino.

La iniciativa de FIFA Arena se enmarca en el compromiso del organismo de habilitar al menos un millar de minicampos para 2030.

Desde marzo de este año, se han inaugurado treinta en 15 países y está previsto que el programa llegue a otros ocho en los próximos tres meses.