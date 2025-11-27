Las Águilas Cibaeñas toman el control

Tigres del Licey y Leones del Escogido ganaron este miércoles sus juegos, Estrellas Orientales las tres novenas quedaron igualadas en la clasificación.

Gigantes del Cibao yacen en el fondo con 11 triunfos y 16 derrotas.

El estadounidense Shaun Anderson (1-0) lanzó cinco entradas en las que apenas permitió un imparable sin anotaciones y ponchó a siete bateadores.

Tigres (12-16) fue aupado con una carrera anotada y otra empujada por Cristhian Adames, así como una carrera producida por Mel Rojas Jr. Fue el tercer triunfo consecutivo del equipo del Licey.

El cerrador Jean Carlos Mejía (6) retiró a los tres bateadores que enfrentó y se acreditó el salvamento en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís.

La ofensiva de los Gigantes fue limitada a dos imparables, conectados por Deyvison de los Santos y Melvin Mercedes.

El norteamericano Shane Green (0-1) trabajó 5 capítulos de dos anotaciones y sentenció a 5 rivales por la vía del ponche, pero cargó con la derrota.

Junior Lake remolcó dos carreras y anotó una, y Yamaico Navarro sacó la pelota del parque en el triunfo de los Leones del Escogido, que frenaran hoy una racha que sumó cuatro derrotas consecutivas.

Elier Hernández y Jasson Domínguez empujaron una vuelta cada uno, en tanto que Alexander Canario, Erik González y el colombiano Gio Urshela anotaron en una ocasión por los escarlatas.

El estadounidense Travis Lakins Sr. tiró las primeras 4.2 entradas sin que le pisen el plato y Rolddy Muñoz (1-0) lanzó un episodio sin anotaciones y ponchó a 2 bateadores.

Francisco Peña, con cuadrangular, y Abraham Almonte, con 2 remolcadas fueron los más destacados de las Estrellas (13-17).

El panameño James González (0-2) aportó 2 carreras en 4 entradas y cargó con la derrota.

Steward Berroa impulsó una vuelta completa y anotó 3 veces.

Ezequiel Durán y Alberto Rodríguez llevaron dos carreras en el apretado triunfo de las Águilas Cibaeñas sobre los Toros del Este en su visita al estadio Francisco Micheli, de La Romana.

El estadounidense Drew Parrish (1-0) permitió una anotación en cinco entradas de seis abanicados y se acreditó la victoria.

El cubano Yoan López (1) retiró la novena, con 2 ponches, y se quedó con el rescate.

Bryan de la Cruz empujó 3 carreras y Gilberto Celestino anotó 2 veces por los Toros.

El estadounidense Justin Courtney (1-1) fue atacado con 4 carreras, 3 limpias, en 3 capítulos y perdió el encuentro.