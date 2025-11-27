Odermatt gana en Copper Mountain el primer Súper-G de la temporada y recupera el liderato

Odermatt, ganador de la general del circuito las cuatro últimas temporadas, marcó un tiempo ganador de 1:07.70 y acabó por delante de tres austríacos: Vincent Kriechmayr, segundo a 8 centésimas; Raphael Haaser, tercero a 13; y Stefan Babinsky, cuarto a 39.

El esquiador de Stans, campeón olímpico de gigante en 2022 y campeón del mundo de descenso y gigante en 2023 y de super-G en 2025, firmó en Copper Mountain su victoria número 47 en la Copa del Mundo y la segunda del presente ejercicio, en el que ganó la prueba inaugural: el gigante de Soelden (Austria).

Odermatt lidera la general del circuito con 200 puntos, 58 más que el noruego Atle Lie McGrath, duodécimo este jueves en Copper Mountain. El helvético asimismo es el primer líder de supergigante.

La Copa del Mundo masculina continúa este viernes en Copper Mountain con un gigante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy