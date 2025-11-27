Primer parón NBA, con un Doncic estelar

La primera temporada completa de Doncic en los Lakers no pudo empezar mejor. El esloveno promedia 35.2 puntos, 8.8 rebotes y 9.2 asistencias por partido en Los Ángeles y viene de arrollar a los Clippers en el derbi con 43 puntos.

El magnífico momento de Doncic y de los Lakers, segundos en el Oeste con un balance de 13-4, choca con el de los Mavericks, la franquicia que dejó salir al esloveno el pasado febrero en una de las operaciones más convertidas y polémicas de la historia de la NBA.

Los texanos son penúltimos en el Oeste con solo cinco victorias en 19 partidos y Anthony Davis, el pivot que incorporaron a cambio de Doncic, tan solo ha disputado cinco encuentros al convivir con los problemas físicos.

La primera elección en el último draft, conseguida en la lotería pese a tener apenas un 1.8 % de probabilidades, llevó a Cooper Flagg a Dallas, pero el ex de Duke está pagando el cambio de nivel entre NCAA y NBA.

La crisis de los Mavs ha provocado hace pocas semanas el despido de Nico Harrison, el director general que tomó la decisión de desprenderse de Doncic.

El único equipo del Oeste con mejor balance que los Lakers son los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA y grandes favoritos para volver a las Finales. Lucen un espectacular balance de 18-1 y llevan diez victorias consecutivas.

Su única derrota llegó a domicilio contra los Portland Trail Blazers. Shai Gilgeous Alexander, MVP de la pasada temporada, promedia 32.6 puntos por partido. Detroit y Raptors, sorpresas en el Este

Con los Boston Celtics sin Jayson Tatum por toda la temporada por su lesión en el tendón de Aquiles, el Este de la NBA comenzaba sin dueño claro, pero pocos esperaban que los Detroit Pistons y, sobre todo, los Toronto Raptors tendrían tanto protagonismo.

Los Pistons sellaron trece victorias consecutivas antes de caer el miércoles contra los Celtics, y lideran con un balance de 15-3, por delante de unos Raptors que llevan una racha abierta de nueve triunfos seguidos y una marca de 14-5.

Los canadienses ganaron además los cuatro partidos disputados en la Copa de la NBA y ya están seguros de disputar los cuartos de final. Son una de las dos franquicias ya clasificadas a falta de una jornada de la fase de grupos, junto a unos Lakers que también lucen el pleno de triunfos.

Los Miami Heat del mexicano Jaime Jáquez también están brillando y, con seis triunfos seguidos antes del parón del Día de Acción de Gracias, ocupan la tercera plaza.

Los Celtics, la franquicia que incorporó al español Hugo González con el 28 absoluto en el último draft, están en puestos de ‘play-in’ con un balance de 10-8. Entre las franquicias en apuros están los Milwaukee Bucks, que están pagando la baja por lesión de Giannis Antetokounmpo y están actualmente fuera de las plazas de postemporada tras perder seis encuentros consecutivos. EFE