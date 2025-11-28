El director deportivo del Partizan, Zoran Savic, abandona el club

El comité ejecutivo del Partizan y Savic alcanzaron un acuerdo según el cual éste "ya no desempeñará la función de director deportivo del club", señala la entidad en un comunicado publicado en su web oficial.

"Savić llegó a las filas del equipo blanquinegro en la primavera de 2021, desde entonces ha estado trabajando activamente en la formación de equipos y en todos los asuntos deportivos del Partizan", añade la nota.

En ese período, el 'Parni valjak', como llaman los serbios al Partizán, aseguró su participación en la competición de clubes más prestigiosa de Europa, conquistó dos títulos de la ABA Liga y el campeonato de Serbia, además de alcanzar una vez los 'playoffs' de la Euroliga.

"Zoran, ¡gracias por todo!", concluye el comunicado.

Exjugador profesional y exintegrante de la selección nacional de Yugoslavia, Savic tuvo una destacada carrera en Europa antes de pasar a la gestión deportiva.

Savic ganó tres títulos de campeón de Europa (1990 y 1991 con el Jugoplastika y 1998 con el Virtus Bologna), varios títulos nacionales y copas en Yugoslavia, Italia y España, así como medallas internacionales con la selección de Yugoslavia, incluyendo el oro en el Mundial 1990 y plata en los Juegos Olímpicos de 1996.

El pasado miércoles, Obradovic dimitió como entrenador del Partizán de Belgrado, un día después de la contundente derrota en la Euroliga ante el Panathinaikos griego en Atenas.

Al día siguiente, horas después de que el comité ejecutivo del Partizan rechazara su renuncia y le instara a reconsiderar esa decisión, miles de aficionados recibieron a Obradovic en el aeropuerto de Belgrado pidiéndole que siga en el cargo.

Según medios serbios, este sábado se sabrá si el técnico de 65 años, que en el pasado dirigió al Real Madrid y al Joventut, continuará en el Partizán o si su dimisión es irrevocable.