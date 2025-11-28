El formato reducido depara a España un comienzo volcánico en Dubái

No hay respiro posible con este nuevo formato auspiciado por World Rugby, la Federación Internacional de Rugby, ya que las ocho mejores selecciones del planeta se dividen en dos grupos cuyos dos primeros clasificados disputarán el domingo las semifinales.

Así, España comienza la defensa del histórico subcampeonato mundial logrado la campaña pasada con tres partidos complicados: un experimentado plantel australiano que sigue construido en torneo a los veteranos Dietrich Roache, Maurice Longbottom y Josh Turner; el renovado conjunto británico que comanda el escocés Charlton Kerr; y Nueva Zelanda, campeona en 14 de las 26 ediciones del circuito.

Paco Hernández, seleccionador nacional, ha debido efectuar un descarte de su convocatoria para este torneo, que ha sido Ángel Bozal, por lo que el equipo capitaneado por Juanchín Ramos formará en Dubái con el debutante Gabriel Rocaries, Pol Pla, Manu Moreno, Antón Legorburu, Josep Serres, Tobías Sainz-Trápaga, Eduardo López, Jeremy Trevithick, Enrique Bolinches, Jaime Manteca, Roberto Ponce y Paco Cosculluela.