España y Euskadi se medirán en las dos finales masculinas de mano

En individual, el riojano Oscar Lerena superó al francés Ion Iturbe (10-5 y 10-3) y dio a España la primera plaza por delante del equipo vasco, que descansó en esta última jornada.
En parejas fue Euskadi la que finalizó en la primera posición por delante de España y en ambas especialidades el partido por el bronce lo protagonizarán Francia y México.
Se resolvieron además las dos semifinales de paleta cuero con los triunfos de España y Francia, que se medirán en la final.
Los españoles Daniel Berrogui y Javier Labiano superaron a los mexicanos Francisco David Vara y José Carlos Barajas (15-7 y 15-2) y los franceses Lucas Hourcourigaray y Nicolás Hourmat remontaron y ganaron en tres juegos a los hermanos argentinos Román y Agustin Maldonado (10-15, 15-11 y 10-6).
Por último, en la primera sesión del viernes se disputaron también los partidos por el tercer puesto en la competición de cesta punta que se ha desarrollado en Barakaldo.
En categoría masculina la medalla de bronce fue para España gracias al triunfo del alavés Aarón González de Matauco sobre el mexicano Bruno Carvajal (5-4 y 15-7) y en la femenina subió al podio la mexicana Tania Mayorga después de ganar en un emocionante partido a la francesa Oihana Sorozabal (15-12, 7-15 y 10-8).