La 'Champions' más española abre el telón con un duelo entre los dos últimos campeones

El cuadro catalán inicia en su pista la defensa del título conquistado en la pasada edición, en el que un solitario gol de Laura Puigdueta al minuto y medio de juego le bastó para vencer al Telecable asturiano (1-0) y lograr la tercera Champions de su historia.

Ambos equipos se reencuentran después de la final de la Supercopa de España, en la que el conjunto aragonés se impuso con autoridad (3-0) para alzarse con su primer título de la temporada.

El Esneca Fraga se ha consolidado como la gran sensación del inicio del curso. Además de su reciente título, comparte el liderato de la OK Liga Iberdrola con el Telecable, con siete victorias, un empate y una derrota.

Ahora, el equipo aragonés buscará trasladar ese gran momento al plano europeo y revalidar la Liga de Campeones que conquistó hace dos años ante el Vila-sana en la tanda de penaltis tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ambos equipos integran el Grupo B, que completa el Benfica portugués en el que milita la española Sara Roces, semifinalista en la última edición, y el Martinelia Manlleu, que debutarán el domingo (12:00 CET).

La supremacía española en el hockey patines femenino, reforzada este verano con el noveno título europeo de la selección —el octavo consecutivo—, se proyecta ahora en la máxima competición de clubes.

Cerdanyola y Trissino cubren las vacantes dejadas por el Nantes francés y el Uttigen suizo en una Liga de Campeones que mantiene el formato de la pasada temporada: dos grupos de cuatro equipos, enfrentamientos a doble vuelta y clasificación directa a la Final a Cuatro para los dos mejores de cada grupo.

En el Grupo A, el Vila-sana Coop d'Ivars apunta alto tras incorporar a Aina Florenza, máxima goleadora de la OK Liga Iberdrola y del último Europeo, y a Elsa Salvanyà, campeona de Europa absoluta y sub-17. Su estreno será el sábado (19:00 CET) frente al Trissino italiano.

El Cerdanyola, en su regreso a la élite continental, recibe al Telecable asturiano en Can Xarau (17:00 CET). El equipo dirigido por Natasha Lee es junto al Voltregà el equipo más laureado del continente con seis títulos y, pese a la salida de Sara Roces, se ha reforzado con Mariona Colomer para revalidar la Liga de Campeones dos años después.