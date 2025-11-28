Polideportivo
28 de noviembre de 2025 - 06:30

La selección española femenina ya conoce las sedes para su temporada regular

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2392

Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- La selección española femenina de rugby 7, que la temporada pasada perdió la categoría en las Series Mundiales, disputará sus tres torneos de la temporada regular de segunda división en Nairobi, Montevideo y Sao Paulo, según ha informado este viernes el órgano rector del rugby internacional.

Por EFE

La Federación Internacional de Rugby (WR por sus siglas en inglés) ha desvelado que España jugará, junto a otras cinco selecciones, los tres torneos de la campaña regular el 14 y 15 de febrero en la capital keniana, el 21 y 22 de marzo en Montevideo (Uruguay) y, una semana más tarde, se disputará la etapa brasileña en Sao Paulo.

China, Kenia y Brasil, las otras tres selecciones descendidas la pasada temporada, serán las rivales de España, que deberá esperar al 18 de enero para conocer a sus dos últimas adversarias, que serán las finalistas del torneo que disputarán en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) Argentina, Tailandia, Colombia, República Checa, México, Polonia, Samoa y Sudáfrica.

Los cuatro primeros clasificados de la segunda división se unirán a las ocho selecciones que disputan las Series Mundiales (Nueva Zelanda, Australia, Francia, Canadá, Japón, Gran Bretaña, Fiyi y Estados Unidos) en los tres torneos finales que designarán al campeón del circuito.