La selección española femenina ya conoce las sedes para su temporada regular

La Federación Internacional de Rugby (WR por sus siglas en inglés) ha desvelado que España jugará, junto a otras cinco selecciones, los tres torneos de la campaña regular el 14 y 15 de febrero en la capital keniana, el 21 y 22 de marzo en Montevideo (Uruguay) y, una semana más tarde, se disputará la etapa brasileña en Sao Paulo.

China, Kenia y Brasil, las otras tres selecciones descendidas la pasada temporada, serán las rivales de España, que deberá esperar al 18 de enero para conocer a sus dos últimas adversarias, que serán las finalistas del torneo que disputarán en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) Argentina, Tailandia, Colombia, República Checa, México, Polonia, Samoa y Sudáfrica.

Los cuatro primeros clasificados de la segunda división se unirán a las ocho selecciones que disputan las Series Mundiales (Nueva Zelanda, Australia, Francia, Canadá, Japón, Gran Bretaña, Fiyi y Estados Unidos) en los tres torneos finales que designarán al campeón del circuito.