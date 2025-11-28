Muere Hubert Raudaschl, leyenda de la vela austríaca con diez participaciones olímpicas

La Federación de Vela de Austria informó este viernes del fallecimiento del antiguo deportista, que murió el miércoles en su domicilio en la región de Salzburgo.

"Con Hubert Raudaschl perdemos a una personalidad excepcional de nuestro deporte. Sus éxitos y su espíritu pionero son únicos. Ha marcado la vela austríaca como casi nadie", subrayó el presidente de la federación, Dieter Schneider.

"Su logro vital sin precedentes de ser diez veces olímpico es una muestra de su disciplina, perseverancia y pasión inquebrantable" dijo, por su parte, el presidente del Comité Olímpico de Austria, Horst Nussbaumer.

Raudaschl fue un pionero y un referente de la vela austríaca, además de dejar su marca en los Juegos Olímpicos, donde participó en diez ediciones -nueve de ellas reconocidas oficialmente-, un récord entre los deportistas del país.

Su primera presencia fue en Roma 1960 como reserva, aunque en esa cita no compitió y, por tanto, según las normas del Comité Olímpico, no se le reconoció su participación.

Sí compitió y se le ha reconocido su participación en todas las citas olímpicas entre Tokio 1964 y Atlanta 1996.

En su trayectoria olímpica logró dos medallas de plata, la primera llegó en México 1968, donde se subió al podio en la clase Finn.

Doce años más tarde, en Moscú 1980, volvió a ganar la plata, esta vez en la categoría Star junto a su compañero Karl Ferstl.

Raudaschl compitió con distintas clases de embarcación y destacó por su versatilidad y disciplina, lo que le permitió competir al más alto nivel hasta una edad inusual para el deporte de élite, según destaca la radio pública ORF.

Su palmarés internacional incluyó además dos títulos mundiales, Finn en 1964 y Minitonner en 1978, y dos subcampeonatos.

En campeonatos europeos acumuló 13 medallas, entre ellas cinco oros, y sumó 22 títulos nacionales, lo que lo convirtió en uno de los deportistas más exitosos de la historia de la vela austríaca.

Además de la competición, Raudaschl desarrolló una reconocida carrera como constructor de barcos y fabricante de velas.

Su taller en la localidad Sankt Wolfgang, a orillas de un lago, se convirtió en un centro de innovación donde varias generaciones de regatistas austríacos encontraron consejos e inspiración, recuerda el Comité Olímpico austríaco.