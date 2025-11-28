Poeira deja cargo de seleccionador de Portugal de ciclismo en carretera tras casi 25 años

La Federación Portuguesa de Ciclismo (FPC) confirmó en una respuesta escrita a EFE que supo de la intención de Poeira de dejar el puesto hace quince días, cuando él mismo anunció a su presidente su voluntad de jubilarse a finales de año.
"La FPC está actualmente trabajando para sustituirlo y anunciar un nuevo seleccionador nacional, lo que hará en breve", señaló la federación.
El propio Poeira reveló su salida en un comunicado publicado por la agencia Lusas, donde destacó "el privilegio de haber acompañado a varias generaciones de ciclistas" a lo largo de su amplia carrera.
"Ayudé a niños a convertirse en hombres y a hombres a convertirse en campeones. Siempre interpreté mi misión como la representación del país y siempre antepuse los intereses nacionales a todo lo demás", afirmó.
Antiguo ciclista y también masajista, Poeira fue en el pasado seleccionador de juniors y en 2001 asumió el liderazgo de los seniors hasta la actualidad.
Entre sus logros destacan el campeonato mundial de fondo conquistado por el corredor Rui Costa en 2013 y una medalla de plata conseguida por Sérgio Paulinho en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.