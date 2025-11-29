Domingo 30 de noviembre de 2025

Redacción deportes. El líder, el Real Madrid, con varias bajas y dudas en su juego tras sus últimos resultados, visita este domingo al Girona, decimoctavo y en puestos de descenso, en un domingo en el que Sevilla y Betis juegan en el Ramón Sánchez Pizjuán el primer derbi de la temporada, un choque impredecible por su esencia al que ambos equipos llegan lastrados por bajas importantes y con el imperativo categórico de ganar. También se disputan los partidos de la jornada 14 de LaLiga EA Sports Real Sociedad-Villarreal y Celta-Espanyol.

Redacción deportes. Con el británico Lando Norris líder con 22 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, y 25 sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), la Fórmula 1 aterriza en el Circuito Internacional de Losail, con la disputa este domingo del Gran Premio de Catar en uno de los finales de temporada más emocionantes de los últimos años.

- Gala anual de World Athletics, en Mónaco.

- Gran Premio de Catar, 23ª prueba del Mundial de F1, en el circuito de Lusail (16.00 GMT). (FOTO)

- NBA: Utah Jazz-Houston Rockets (20.00 GMT), Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, New York Knicks-Toronto Raptors, Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks y Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder (23.00), Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs (01.00), Sacramento Kings-Memphis Grizzlies (02.00) y Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans (02.30).

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Flamanville (Francia).

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Copper Mountain (Estados Unidos) (18.00 y 20.00 GMT).

- Copa del Mundo de saltos. Segunda prueba en Ruka (Finlandia) (13.50 GMT).

- Liga AUF Uruguaya. Final, vuelta: Nacional-Peñarol (19.30 GMT) (ida 2-2).

- Venezuela. Liga FUTVE. Superfinal, ida: Universidad Central-Carabobo (22.00 GMT).

- Continúan los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina, con la disputa del duelo entre Boca Juniors y Argentinos Juniors

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO): Real Sociedad-Villarreal (13.00 GMT), Sevilla-Betis (15.15), Celta-Espanyol (17.30) y Girona-Real Madrid (20.00).

- Inglaterra. 13ª jornada: Crystal Palace-Manchester United (12.00 GMT), Aston Villa-Wolverhampton, Nottingham Forest-Brighton y West Ham-Liverpool (14.05) y Chelsea-Arsenal (16.30).

- Alemania. 12ª jornada: Hamburgo-Stuttgart (14.30 GMT), Eintracht Fráncfort-Wolfsburgo (16.30) y Friburgo-Mainz (18.30).

- Italia. 13ª jornada (FOTO): Lecce-Torino (11.30 GMT), Pisa-Inter (14.00), Atalanta-Fiorentina (17.00) y Roma-Nápoles (19.45).

- Francia. 14ª jornada: Estrasburgo-Brest (14.00 GMT), Angers-Lens, Le Havre-Lille y Lorient-Niza (16.15) y Lyon-Nantes (19.45).

- Portugal. 12ª jornada: Sporting-Estrela (18.00 GMT) y Oporto-Estoril (20.30).

- DP World Tour. Acaba el BMW Australian PGA Championship, en el Royal Queensland de Brisbane.

- Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 (hasta 7).

