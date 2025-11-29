El peor local y el peor visitante se miden en Mendizorroza

El filial realista se encuentra en una zona más cómoda con su cosecha de 18 puntos fraguada en su totalidad en Anoeta, mientras que el conjunto jabato sumó su único triunfo en Mendizorroza, precisamente con el cambio de entrenador, aunque lo hiciera con el interino Antxon Muneta remontando al Real Sporting.

Galván, que cuenta con varios jugadores renqueantes y que se convierten en duda para la cita de este domingo, ha intentado poner en valor el encuentro en Málaga pese a la derrota final (3-2), por ser capaces de igualar un marcador en contra.

"Hicimos muchas cosas bien y al final es muy doloroso de la manera que perdimos y en el minuto que perdimos", ha apuntado el técnico del Mirandés, que apela a que se vea ante el filial donostirra "la reacción de la segunda parte en Málaga desde el minuto uno", ha insistido.

Del filial ha destacado su juventud, inexperiencia en la categoría, "como les pasa a ellos", ha reconocido, aunque "es un rival muy dinámico, muy alegre, que a lo mejor juega y deja jugar", ha continuado, para apuntar que en ese dejar jugar "pueden penalizar y condenar ciertos errores".

Dada la situación clasificatoria, penúltimo clasificado igualado a puntos con el colista Real Zaragoza, Jesús Galván da la máxima importancia a la victoria porque "significa no descolgarse, no irse a más de esos cinco puntos en los que están, e intentar recortar la distancia con la salvación antes del parón", ha aseverado.

La Real Sociedad B, en cambio, llega a Vitoria tras ganar por la mínima en Anoeta al Real Valladolid con un único tanto de Jon Balda, con lo que los de Jon Ansotegi suman 18 puntos en este inicio liguero, un bagaje positivo para un equipo recién ascendido aunque con luces y sombras.

Anoeta es el templo de un Sanse que todavía no conoce la derrota en su feudo, pero lejos de San Sebastián la historia es bien diferente.

Si el Mirandés es el peor local de la categoría, condicionado por jugar en un campo que no es el suyo, el filial txuri urdin todavía no ha sumado fuera de casa y acumula siete derrotas.

Es el gran asterisco de los de Jon Ansotegi en una temporada en la que están dejando su sello en la Segunda División, pero deberán empezar a sumar fuera de casa si quieren mantener la categoría. Para ello, el domingo se presenta un escenario idóneo ante un rival en horas bajas.

Para Mendizorroza, el técnico vizcaíno no podrá contar con Job Ochieng, sancionado, Orobengoa y Lebarbier, lesionados de larga duración, ni con el máximo goleador Gorka Carrera. El punta estará en el partido del primer equipo tras la lesión de Mikel Oyarzabal, por lo que deberá buscar a una nueva referencia.

También tiene las dudas de Mikel Rodríguez y Gorka Gorosabel, ambos ausentes en el último compromiso por molestias en el pubis y que no han entrenado durante la semana. Como nota positiva, Ansotegi recupera a Jon Eceizabarrena, baja por enfermedad ante el cuadro pucelano.

El puesto de Gorka Carrera apunta a ser ocupado por Arkaitz Mariezkurrena, y tanto Dani Díaz como Marchal pueden volver a los costados. Eso sí, el de Berriatua suele rotar cada semana y los onces varían mucho dependiendo de las exigencias del rival.

Alineación probable CD Mirandés: Nikic; Pablo, Juan Gutiérrez, Postigo, Pascual, Novoa; Aarón, Helguera, Bauzá; Carlos Martínez y Petit.

Alineación probable Real Sociedad B: Fraga; Balda, Kita, Beitia, Dadie; Carbonell, Ibai Aguirre, Astiazarán; Dani Díaz, Marchal y Mariezkurrena.