El Racing debe empezar a ser fuerte en El Sardinero

La visita del Eibar, un equipo que no ha empezado bien esta campaña y que todavía no sabe lo que es ganar a domicilio, se presenta como una buena ocasión para que el equipo dirigido por José Alberto López pueda refrendar su buena actuación en Burgos, en la última jornada disputada, con un nuevo triunfo en El Sardinero.

La principal baja del conjunto cántabro será Maguette, que deberá cumplir un partido de sanción tras ver la quinta amarilla en el encuentro ante el Burgos, y José Alberto tiene que decidir quién acompaña a Gustavo Puerta en el centro del campo. El que más posibilidades tiene es el capitán Íñigo, aunque Aldasoro también podría tener sus opciones.

En el resto del once no se esperan más cambios y lo más seguro que el técnico verdiblanco repita prácticamente el mismo equipo que en Burgos, donde el Racing se mostró bastante sólido y, además, dejó la portería a cero.

Tras su tropiezo del pasado sábado en Ipurua ante el Zaragoza, el Eibar ocupaba el último puesto de los equipos que mantienen la categoría, aunque con los mismos puntos que el Andorra, quien tras puntuar ayer ante el Sporting ya le ha superado y le ha colocado provisionalmente en la zona de descenso.

Afortunadamente para Beñat San José la plantilla va recuperando poco a poco efectivos.

En estos momentos la única baja confirmada es la de Adu Ares y persiste la duda de si Guruzeta, que está participando activamente en los entrenamientos, podrá entrar finalmente en la convocatoria definitiva.

Es una buena noticia ya que el técnico donostiarra va a precisar de todos sus jugadores disponibles para poder sacar un resultado favorable.

En cuanto a la alineación, el donostiarra podría volver a repetir el esquema del 4 4 2, que viene empleando en las últimas jornadas, con Martón y Bautista en los puestos más adelantados.

Toni Villa se ha consolidado también en el extremo izquierdo y Arbilla podría volver a situarse en el lateral izquierdo y su puesto en el centro de la defensa lo podría volver a ocupar Peru Nolaskoain, como ya sucediera la pasada semana ante el Zaragoza.

Alineación probable Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Pablo Ramón, Javi Castro, Salinas; Andrés Martín, Íñigo, Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; Villalibre.

Alineación probable Eibar: Magunagoitia, Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Arbilla, Corpas, Sergio Álvarez, Aleix Garrido, Toni Villa, Martón y Bautista.

Arbitraje: El colegiado está pendiente de designación por el Comité.

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero (Sardinero).