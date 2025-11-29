España se queda a medias en el Gran Premio de Abu Dabi

El equipo pilotado por Diego Botín, que necesitaba tirar de épica en la capital de los Emiratos Árabes para asaltar el podio del Rolex SailGP Championship, tuvo dos penalizaciones en las salidas, pero, pese al resultado, continúa a cuatro puntos de Australia, tercera en la general del campeonato.

"Con la flota tan grande y el poco viento, los equipos nos quedamos cerca de la línea de salida y es muy difícil el juego entre pasarse o no. Habíamos hablado de apretar en esa dirección y nos hemos pasado un poquito", señaló Botín al término de la jornada.

La segunda jornada del Gran Premio de Abu Dabi será este domingo a partir de las 11:00 horas (CET).