Los Spurs tumban a Denver y avanzan a cuartos de la NBA Cup

En los cuartos de final, los Thunder recibirán a los Suns en Oklahoma City, mientras que los Lakers recibirán a los Spurs. Los dos ganadores se enfrentarán en una de las semifinales, que se disputarán en Las Vegas. Los Spurs levantan 18 puntos en Denver.

En Denver, Spurs y Nuggets se disputaban una plaza para cuartos, con ambos equipos mermados de efectivos -sin Victor Wembanyama ni Stephon Castle en los Spurs, y sin Aaron Gordon en los Nuggets-.

Liderados por Jamal Murray y sus 37 puntos, los Nuggets llegaron a tener una ventaja de 18 puntos después del descanso, pero los Spurs remontaron con un espectacular Devin Vassell que anotó 35 puntos, machacando a triples a Denver (7 de 9) para el 136-139 final.

Le acompañaron Julian Champagnie (25 puntos y 10 rebotes) y De’Aaron Fox (15 puntos y 12 asistencias) , ambos con dobles-dobles, para sellar la primera clasificación de los Spurs a una fase final de la NBA Cup. Para los Nuggets, que habían empezado la temporada tratando de hacer sombra a los Thunder en el Oeste, esta fue su tercera derrota seguida en el Ball Arena.

Los 30 puntos que los Spurs sacaron de las 16 pérdidas de los Nuggets fueron clave en la remontada. Los Thunder ganan a los Suns, los dos pasan a cuartos

Los Thunder vencieron 123-119 tras una remontada fallida de los Suns, que se pusieron a solo dos puntos tras ir 15 abajo en el último cuarto. El ganador del encuentro tenía la clasificación asegurada para la fase final, pero el perdedor también podía pasar dependiendo de otros resultados. Así fue.

Los Suns tuvieron que esperar a que los Memphis Grizzlies ganasen a los Clippers en Los Ángeles, pero también están en cuartos, donde se volverán a enfrentar a los Thunder en Oklahoma City. Hoy, Shai Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos, mientras que Jalen Williams debutó esta temporada con 11 puntos y 8 asistencias. Los Lakers se lo toman en serio

Campeones de la primera edición de la NBA Cup en 2023, los Lakers llegan invictos a la fase final tras superar 129-119 a los Mavericks, en el regreso de Anthony Davis al quinteto de Dallas. Luka Doncic firmó un doble-doble frente a su exequipo, con 35 puntos y 11 asistencias, mientras que Austin Reaves aportó 38 puntos.

Davis terminó con 12 puntos para unos Mavericks liderados una noche más por P.J. Washington, hoy con 22 puntos. En los otros partidos de la jornada, los Grizzlies derrotaron a los Clippers 107-112 con 13 puntos de Santi Aldama y estuvieron cerca de la clasificación. Los Grizzlies son el único equipo eliminado del torneo con un balance de 3-1. Y en Salt Lake City, los Utah Jazz vencieron 128-119 a los Sacramento Kings en un partido intrascendente para la copa, ya que ambos llegaban eliminados a esta última jornada. EFE