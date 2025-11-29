Ogier, tras su noveno Mundial: "Solo hay un gran campeón cuando tienes un gran oponente"

"¡Menuda temporada, sin duda! ¡Menuda lucha con Elfyn y Scott, sinceramente! Solo hay un gran campeón cuando tienes un gran oponente, y ellos han sido súper fuertes, llevándonos al límite hasta el último momento del año. Enhorabuena a ellos también y a todo el equipo Toyota Gazoo Racing. Ha sido una temporada llena de éxitos. Orgulloso y muy feliz de formar parte de esta familia", subrayó Ogier de su rival y su copiloto, Scott Martin.

El francés hizo estas declaraciones al término de la última prueba del Mundial disputada este sábado en Arabia Saudí, en la que quedó segundo por detrás del belga Thierry Neuville (Hyundai), quien le cede el testigo de campeón del mundo.

Para Ogier, de 41 años, haber remontado trece puntos a Evans en la general en las dos últimas pruebas añade más valor a su título: "Ha sido una temporada durísima, pero terminar con una victoria inesperada es, sin duda, una gran sensación".

Sobre el reto de poder sumar su décimo título en la próxima temporada, lo que le convertiría en el mejor piloto de la historia, con uno más que su compatriota, Sébastien Loeb, el piloto nacido en Gap respondió: "Es un reto difícil, pero intentaremos seguir luchando. Esperemos recibir todo el apoyo que necesitamos para un mejor año el próximo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Queda mucho trabajo por delante, así que tenemos mucho trabajo en las próximas semanas para estar mejor preparados para el año que viene", añadió Ogier.

El próximo Mundial comenzará en Montecarlo (Mónaco) el próximo 22 de enero.