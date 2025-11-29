Tigres detienen el vuelo de las Águilas y suman su cuarta victoria consecutiva

Además de Rojas Jr., quien anotó dos carreras, el estadounidense David Hensley produjo dos anotaciones, Cristhian Adames pisó el plato en dos ocasiones y Ramón Hernández agregó una anotada y una impulsada para los Tigres (13-16), quienes mantienen un empate en la tercera posición del campeonato con los Leones del Escogido.

Anderson Severino (1-0) retiró a dos bateadores, con un ponche y se llevó la victoria por los felinos.

Alberto Rodríguez impulsó dos vueltas y Leody Taveras anotó e impulsó una carrera para las Águilas (22-6), quienes, a pesar de haber perdido dos de sus pasados tres encuentros, marchan primeros en la tabla de posiciones.

El panameño Abdiel Mendoza permitió cuatro carreras en dos tercios de entrada y fue el lanzador derrotado en el partido escenificado en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Yamaico Navarro y Jorge Mateo impulsaron dos carreras cada uno para que los Leones del Escogido salieran victoriosos en su visita a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).

El colombiano Gio Urshela y Jasson Domínguez anotaron y remolcaron una vuelta para que los Leones se despegaran de las Estrellas (13-18) y mantuvieran su empate con los Tigres en la tercera posición de esta contienda invernal.

Rolddy Muñoz (2-0) completó un episodio, con dos ponches, y fue el lanzador ganador, mientras que el salvamento fue para Luis Guerrero (1), quien retiró al único bateador que enfrentó.

Carlos Durán fletó un vuelacercas y Raimel Tapia anotó y empujó una carrera por las Estrellas (13-18), quienes se deslizaron hasta la última posición entre los seis equipos que participan en el campeonato.

Oscar de la Cruz fue tocado con cuatro carreras en cuatro entradas y cargó con la derrota por los orientales.

Samad Taylor conectó un jonrón de tres carreras y Johan Rojas anotó tres veces para que los Gigantes del Cibao aplastaran a los Toros del Este en el torneo de béisbol invernal dominicano.

Frank Rodriguez también mandó la pelota por encima de la pared del estadio Julian Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste) por los Gigantes, mientras Deyvison De Los Santos, Nomar Mazara y Marco Hernández remolcaron dos carreras cada uno para contribuir con el éxito del conjunto que dirige José Leger.

Los Gigantes (12-16), quienes tuvieron como ganador a Antonio Santos (1-0), quien laboró dos entradas en blanco, con dos ponches, se colocaron en la quinta posición en la carrera por la postemporada de Lidom.

Jeimer Candelario remolcó dos carreras y Manuel Peña pegó un cuadrangular por los Toros (14-15), quienes a pesar de la derrota se mantienen en la segunda posición del campeonato.

El estadounidense Aaron Brooks (1-3) permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias, en 1.2 entradas y perdió el juego por los taurinos.

Para este sábado los Tigres visitan a las Águilas en Santiago (norte), los Leones reciben a las Estrellas en Santo Domingo, y los Toros se enfrentan a los Gigantes en La Romana (este).