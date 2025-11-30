Calero, segundo entrenador destituido en Primera en esta temporada después de Paunovic

Calero deja de ser técnico del conjunto granota después de perder ayer, sábado, en casa ante el Athletic Club, lo que lo deja penúltimo con nueve puntos en la clasificación.

Paunovic, artífice del ascenso del Oviedo desde Segunda 24 años después, inauguró la lista de los entrenadores destituidos en LaLiga EA Sports al cosechar solo dos victorias y seis derrotas y quedar el equipo en la decimoséptima posición, con seis puntos.

Luis Carrión fue el sustituto del técnico serbio y, en seis partidos bajo su dirección, el conjunto asturiano es colista con nueve puntos, al haber sumado solo tres en otros tantos empates.

En Segunda División han sido ocho los entrenadores cesados por sus malos resultados: Joan Plat (Castellón), Raúl Llona (la Cultural y Deportiva Leonesa(, Asier Garitano (Sporting de Gijón), Gabi Fernández (Zaragoza), Fran Justo (Mirandés), Sergi Gulló (Huesca), Sergio Pellicer (Málaga) e Ibai Gómez (Andorra).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy