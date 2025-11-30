El fuerte viento obliga a cancelar la sexta prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí

Después de un tiempo de espera, el jurado dio por cancelada la prueba que contaba con 64 participantes en la ronda de clasificación, informa la Federación Internacional de Esquí (FIS, por sus siglas en inglés) en su web.

Las malas condiciones meteorológicas en Ruke ya obligaron ayer, sábado, a reducir a una sola manga la quinta prueba del calendario, en la que el esloveno Anze Lanisek obtuvo su segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo, en la que encabeza la general.

"Esperábamos un regalo de Papá Noel, pero tuvimos que aceptar que era demasiado pronto. No había opciones de saltar", comentó el director de carrera de la Copa del Mundo de Salto de Esquí de la FIS, Sandro Pertile.

Al no poder posponerse la prueba a este lunes, la FIS comunicará en unos días la nueva fecha y la sede de la prueba, si bien avanzó que no sería en Ruka, ni en las dos o tres próximas semanas.

Finlandia acogerá otra prueba de la Copa del Mundo en la estación de Lati en marzo, después de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, y podría ser el escenario para reubicar la prueba cancelada, apuntó Pertile.

La siguiente cita de la Copa del Mundo de saltos, tanto en categoría masculina como femenina, será en Wisla (Polonia) entre los días 4 y 7 de diciembre.