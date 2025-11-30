España se queda a las puertas y cede su corona a Gran Bretaña

El equipo pilotado por Diego Botín, no fue capaz de escalar posiciones, mientras que Australia fue poco a poco remontando, hasta el punto de adelantar a España en la última boya.

"Hemos peleado hasta la última prueba, soportando la presión de un equipo como Australia, tres veces campeón de la liga. Podemos estar orgullosos. Ha sido un final de temporada duro, pero los aprendizajes que nos llevamos nos dan fuerza a todos para la próxima temporada", apuntó Botín al finalizar la carrera.

Pese a esta última jornada, España cerró la temporada 2025 del Rolex Sail Championship con la tercera posición. Un equipo que mira ya hacia delante, concretamente a Perth (Australia), donde dará comienzo la temporada 2026 de la competición los próximos 17 y 18 de enero de 2026, donde 'Los Gallos' iniciarán su quinta andadura en esta competición.

En la final de este domingo, a pesar de una excelente salida de Australia, y tras una carrera con varios cambios de líder, Gran Bretaña terminó imponiéndose, logrando de esta manera su primer título de Rolex SailGP.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy