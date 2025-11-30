Golf: Nastasia Nadaud gana el Abierto de España

Dos jóvenes de 21 años, Nastasia Nadaud y Shannon Tan, demostraron ser dos jugadoras con un futuro prometedor que ya es realidad: la francesa se hizo con su primer título del Abierto de España y Tan cerró la última prueba de la temporada 2025 rubricando la Orden del Mérito, pese a que su principal perseguidora, la británica Mimi Rhodes, le compitió hasta el final.

Lea más: David Puig se corona en Australia

Shannon Tan llegó como líder al Abierto de España, pero tuvo que competir, no sin sufrimiento, para conservar esa primera posición con la que termina como la número uno del año golfístico, a sus 21 años y en su segundo año profesional, un hito que la convierte en la primera jugadora de Singapur en lograrlo.

Por su parte, la vencedora en Málaga, Nadaud, partía desde la tercera posición tras los tres primeros días de competición, pero una vuelta de 66 golpes fue clave para aprovechar el desliz de la tailandesa Trichat Cheenglab (finalmente, séptima con -10), que llegaba a la jornada final como líder y llegó a estar a siete golpes de ventaja tras una segunda jornada histórica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nadaud, con cuatro golpes de ventaja respecto a la segunda y un total de -16, firmó su segundo triunfo del año en el LET después del Abierto de Bélgica, lo que le permite concluir tercera en el ranking absoluto, lo que confirma su potencial para considerarla una de las jugadoras destacadas de la nueva era del golf femenino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ha sido una semana de montaña rusa, pero he podido jugar agresiva desde el principio y controlar mejor los momentos de tensión que en otras ocasiones. Siento que hoy di un salto importante como jugadora” , resumió la ganadora del torneo, en la entrega de premios en el Guadalhorce Club malagueño.

Completaron el top tres la australiana Kirsten Rudgeley, en segunda plaza con -12, y otras cuatro golfistas que empataron en la tercera posición con una tarjeta de -11: Kelsey Bennett, Olivia Cowan, Dorthea Forbrigd y Perrine Delacour. EFE