Kipchoge disputa el medio maratón de Bangkok con la reina Suthida de Tailandia

"Hay algo mágico en correr por las calles de Bangkok de noche. Fue muy especial correr 21,1 km junto a su Majestad la Reina Suthida. Es un momento que llevaré en mi corazón para siempre", dijo Kipchoge, que participó en la carrera con motivo de la promoción del maratón de Bangkok, en un evento que contó con la participación de 48.000 corredores.

La victoria del propio maratón fue para el etíope Bekele Agunafr con un tiempo de 2h14:00.

El próximo objetivo deportivo de Kipchoge, tras correr el último Maratón de Nueva York, es disputar siete maratones en siete continentes, un reto para el que aún no ha puesto fecha de inicio.