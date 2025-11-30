Lunes 1 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. Argentina se enfrenta a Colombia y España a Marruecos este lunes en los dos primeros duelos de los cuartos de final del primer Mundial femenino de fútbol sala, que se juega en Filipinas hasta el domingo 7 de diciembre.

Redacción Deportes. Los organizadores del Giro de Italia anuncian este lunes el recorrido de la 109 edición de la 'carrera rosa', que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y acabará el 31 del mismo mes. Será la decimosexta vez que la prueba empieza desde el extranjero, tras los comienzos en Países Bajos en 2010 y 2016, Dinamarca en 2012, Reino Unido en 2014, Hungría en 2022 y Albania en 2025.

- Fase de clasificación para el Mundial. América: Argentina-Cuba (22.00 GMT) y Canadá-Bahamas, EEUU-Nicaragua, Puerto Rico-Jamaica y República Dominicana-México (00.10 GMT del martes).

- NBA: Detroit Pistons-Atlanta Hawks, Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers y Washington Wizards-Milwaukee Bucks (00.00 GMT del martes), Brooklyn Nets-Charlotte Hornets, Miami Heat-Los Angeles Clippers y Orlando Magic-Chicago Bulls (00.30), Denver Nuggets-Dallas Mavericks y Utah Jazz-Houston Rockets (02.00) y Los Angeles Lakers-Phoenix Suns (03.00).

- Presentación del recorrido del Giro de Italia 2026 (14.30 GMT. Auditorio Parco della Musica Ennio Morricone de Roma).

- Previa del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina España-Alemania (ida 0-0).

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO): Rayo Vallecano-Valencia (20.00 GMT).

. Previa del partido adelantado de la 19ª jornada Barcelona-Atlético de Madrid, que se juega el martes.

- Se cierran los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Barracas Central-Gimnasia y Esgrima y Racing Club-Tigre.

- Liga de Naciones CONMEBOL Femenina. Previas de los partidos Uruguay-Ecuador, Argentina-Bolivia, Chile-Paraguay y Venezuela-Perú.

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). Cuartos de final: Argentina-Colombia (10.00 GMT) y España-Marruecos (12.30 GMT).

- Entrevista con el ala argentino Luciano Gauna en la que repasa sus primeros meses como jugador del Barça y sus expectativas para la Copa América 2026.

- Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 (hasta 7).

- El diario El Espectador entrega el reconocimiento al 'Deportista del Año 2025' en Colombia.

