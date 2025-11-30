Lunes 1 de diciembre de 2025

Polideportivo
Madrid. El Rayo, que hace solo tres días perdió en Eslovaquia ante el Slovan de Bratislava en la Liga Conferencia, espera resarcirse este lunes en el estadio de Vallecas de Madrid en el cierre de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports española ante el Valencia, que en la pasada fecha se desprendió de la losa de siete partidos sin ganar con su victoria en el derbi frente al Levante.

Redacción Deportes. Argentina se enfrenta a Colombia y España a Marruecos este lunes en los dos primeros duelos de los cuartos de final del primer Mundial femenino de fútbol sala, que se juega en Filipinas hasta el domingo 7 de diciembre.

Redacción Deportes. Los organizadores del Giro de Italia anuncian este lunes el recorrido de la 109 edición de la 'carrera rosa', que comenzará el 8 de mayo en Bulgaria y acabará el 31 del mismo mes. Será la decimosexta vez que la prueba empieza desde el extranjero, tras los comienzos en Países Bajos en 2010 y 2016, Dinamarca en 2012, Reino Unido en 2014, Hungría en 2022 y Albania en 2025.

- Fase de clasificación para el Mundial. América: Argentina-Cuba (22.00 GMT) y Canadá-Bahamas, EEUU-Nicaragua, Puerto Rico-Jamaica y República Dominicana-México (00.10 GMT del martes).

- NBA: Detroit Pistons-Atlanta Hawks, Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers y Washington Wizards-Milwaukee Bucks (00.00 GMT del martes), Brooklyn Nets-Charlotte Hornets, Miami Heat-Los Angeles Clippers y Orlando Magic-Chicago Bulls (00.30), Denver Nuggets-Dallas Mavericks y Utah Jazz-Houston Rockets (02.00) y Los Angeles Lakers-Phoenix Suns (03.00).

- Presentación del recorrido del Giro de Italia 2026 (14.30 GMT. Auditorio Parco della Musica Ennio Morricone de Roma).

- Previa del partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina España-Alemania (ida 0-0).

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO): Rayo Vallecano-Valencia (20.00 GMT).

. Previa del partido adelantado de la 19ª jornada Barcelona-Atlético de Madrid, que se juega el martes.

- Se cierran los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Barracas Central-Gimnasia y Esgrima y Racing Club-Tigre.

- Liga de Naciones CONMEBOL Femenina. Previas de los partidos Uruguay-Ecuador, Argentina-Bolivia, Chile-Paraguay y Venezuela-Perú.

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). Cuartos de final: Argentina-Colombia (10.00 GMT) y España-Marruecos (12.30 GMT).

- Entrevista con el ala argentino Luciano Gauna en la que repasa sus primeros meses como jugador del Barça y sus expectativas para la Copa América 2026.

- Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 (hasta 7).

- El diario El Espectador entrega el reconocimiento al 'Deportista del Año 2025' en Colombia.

