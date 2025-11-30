Olimpia, campeón del Metropolitano U13 Femenino – Clausura 2025

En el segundo juego, Las Reinas protagonizaron una remontada memorable.
A pesar de estar 15 puntos abajo hasta el tercer cuarto, el conjunto dirigido por Melina Pérez mostró temple, carácter y una convicción inquebrantable para revertir el resultado en los minutos finales.
Con una defensa firme y un cierre de partido impecable, Olimpia dio vuelta el marcador y selló el título, demostrando que el Decano nunca se rinde y compite hasta el último segundo.
Plantel campeón
- Jugadoras: Lucía Portillo (C), Danna Benítez, Elena Quintana, Paulina Aquino, Paula Vigna, Paulina Mosqueda, Milagros Ciudad, Melanie Knapps, Emma González, Olivia López, Érica López, Paloma Cárdenas, Antonella Clemote, Julia Hellmers, Ivana Gibbons, Guadalupe Gaona y Emilia Rodríguez.
- Cuerpo técnico:
Olimpia cierra así una campaña brillante, reafirmando su presente competitivo en las formativas del baloncesto femenino.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy