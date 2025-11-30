Polideportivo
30 de noviembre de 2025 - 23:40

Olimpia, campeón del Metropolitano U13 Femenino – Clausura 2025

El equipo U13 femenino de Olimpia se consagró campeón del Torneo Metropolitano
El equipo U13 femenino de Olimpia se consagró campeón del Torneo Metropolitano – Clausura 2025 de básquet, tras imponerse 2-0 en la serie final ante Inter.

Por ABC Color

En el segundo juego, Las Reinas protagonizaron una remontada memorable.

A pesar de estar 15 puntos abajo hasta el tercer cuarto, el conjunto dirigido por Melina Pérez mostró temple, carácter y una convicción inquebrantable para revertir el resultado en los minutos finales.

Con una defensa firme y un cierre de partido impecable, Olimpia dio vuelta el marcador y selló el título, demostrando que el Decano nunca se rinde y compite hasta el último segundo.

Plantel campeón

  • Jugadoras: Lucía Portillo (C), Danna Benítez, Elena Quintana, Paulina Aquino, Paula Vigna, Paulina Mosqueda, Milagros Ciudad, Melanie Knapps, Emma González, Olivia López, Érica López, Paloma Cárdenas, Antonella Clemote, Julia Hellmers, Ivana Gibbons, Guadalupe Gaona y Emilia Rodríguez.
  • Cuerpo técnico:

Olimpia cierra así una campaña brillante, reafirmando su presente competitivo en las formativas del baloncesto femenino.

