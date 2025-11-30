Perú arrasa en surf de los Bolivarianos, con 7 medallas de oro, 1 de plata y 6 de bronce

La panameña Verónica Correa fue la única competidora que logró romper la hegemonía peruana, al quedarse con el oro en la competencia de bodyboard femenina frente a la venezolana Rosmarky Álvarez, que ganó la plata.

El oro de la competencia de bodyboard masculina fue ganado por el peruano Cristopher Bayona, que derrotó en la final al panameño Edwin Núñez; el de Longboard masculina por Lucas Garrido Lecca, que venció al chileno Rafael Cortéz; y el de longboard femenina por María Fernanda Reyes, que derrotó a la colombiana Margarita Conde.

Además, la medalla dorada de shortboard femenina fue conquistada por la peruana Sol Aguirre, que venció a la ecuatoriana Dominic Varona; la de shortboard masculina por Lucca Mesinas, que superó a su compatriota Alonso Correa; y la de sup surf masculina por José Sebastián Gómez, que ganó al chileno Gabriel Salazar.

El sábado, la competencia de sup race masculina también fue ganada por Itzel Delgado, que venció en la final por el oro al panameño Edonays Caballero.

Además de la medalla de plata que quedó en manos de Correa, tras perder ante Mesinas, los peruanos obtuvieron seis medallas de bronce en las diferencias competencias de la disciplina.

En la ceremonia de premiación de los surfistas estuvo presente el presidente peruano, José Jerí, quien destacó su actuación y que las 14 medallas obtenidas le permiten a Perú consolidarse en la tercera posición de los Bolivarianos, solo por detrás de Colombia y Venezuela.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebrarán hasta el 7 de diciembre en Ayacucho y Lima.