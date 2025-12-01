Carles Coll no quiere bajarse del podio

Una tarea nada sencilla, ya que para poder volver a subir a lo más alto del podio, el nadador español, de 24 años, deberá derrotar al neerlandés Caspar Corbeau, que se convirtió el pasado mes de octubre en el primer hombre en bajar de la barrera de los dos minutos, tras nadar en Toronto en un tiempo de 1:59.52 minutos.

Dos segundos menos que el récord de España (2:01.55) que Carles Coll estableció el pasado año en la final de los Mundiales de piscina corta de Budapest, en la que, como ocurre ahora en Lublin, el tarraconense no partía como el máximo favorito al oro.

Un cartel que recaía en el ruso Kirill Prigoda, que, a diferencia de lo ocurrido el pasado año en la capital magiar o este verano en los Mundiales de piscina larga de Singapur, no podrá competir, como el resto de nadadores rusos y bielorrusos, en Lublin a causa de las sanciones impuestas por la Federación Europea por la invasión de Ucrania.

Pero si algo ha demostrado Coll, que este verano fue séptimo en los Mundiales de piscina larga de Singapur tras una final en la que mediada la prueba el español nadaba en primera posición por debajo del récord del mundo, es su carácter competitivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una cualidad que el catalán, que estudia y entrena en Estados Unidos bajo las órdenes del español Sergi López, tratará de hacer valer en las otras tres pruebas, los 50 y 100 braza, así como los 100 estilos, en las que competirá en Lublin.

Carles Coll no será, sin embargo, la única referencia el numeroso equipo español, integrado por 14 hombres y 11 mujeres, en unos Europeos que supondrán el regreso a la gran competición internacional de Hugo González, doble finalista en los Juegos Olímpicos de París.

El balear, que no participó ni en los Mundiales de piscina corta de Budapest 2024 ni en los de larga de Budapest 2025, competirá en Lublin en los 200 espalda, los 200 braza, así como en los 100 y 200 estilos.

Es precisamente en el doble hectómetro estilos, prueba en la que Hugo González se proclamó campeón de Europa de piscina larga en el año 2021, donde el español cuenta con más opciones de pelear por el podio.

De hecho, el mallorquín, de 26 años, cuenta con el tercer mejor tiempo de todos los participantes en el presente curso, gracias a los 1:53:47 minutos con los que se coronó el pasado mes de noviembre campeón de España, una marca sólo superada por el francés Mewen Tomac (1:53.31) y el italiano Alberto Razzetti (1:53.42).

En la categoría femenina, las principales opciones del equipo español recaerán en Carmen Weiler, que tratará de subir al podio en los 100 y 200 espalda, dos pruebas en las que ya fue finalista el pasado año en los Mundiales de piscina corta de Budapest.

Si Weiler, que cumplió 21 años el pasado mes de octubre, lográ acercarse a los récords de España que estableció hace un año en la capital magiar, se perfila no ya como candidata al podio, sino a la medalla de oro.

Especialmente en los 200 espalda en los que la española, que cuenta con una mejor marca personal de 2:02.16 minutos, tendrá como principales rivales a la francesa Pauline Mahieu, la húngara Dora Molnar y la británica Katie Shanahan, que lidera la clasificación europea del año con un crono de 2:04.56

Una final de los 200 espalda en la que aspira también a estar la joven Estella Tonrath, de 18 años, que llega a la cita como la vigente campeona de Europa júnior de la distancia en piscina larga.

La nadadora balear encabeza junto con Luca Hoek, ganador de dos oros en los Europeos júnior, la nueva hornada de nadadores españoles, que buscan dar un paso definitivo hacia adelante en estos Europeos en sus incipientes carreras.

Jóvenes cargados de talento y ambición, como el ya mencionado Hoek, de tan sólo 17 años, que tratará de prolongar la auténtica revolución que protagonizó este verano tras batir los récords de España de los 50 y 100 libre de piscina larga, las dos pruebas en las que competirá en Lublin.