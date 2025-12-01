De las lentejas en vaso, a sus leyendas en "100 Motivos para que te guste el Rugby"

"100 Motivos para que te guste el Rugby" recorre la identidad del deporte oval con todo tipo de paradas, desde las citas históricas más impresionantes hasta las anécdotas más divertidas como el capítulo en el que Fernando Castán nos brinda más de sesenta motes de jugadores, técnicos o periodistas.

El libro publicado por Lectio Ediciones, está plagado de historias conmovedoras como aquella que inspiró a Juan Antonio Bayona para hacer la película "La Sociedad de la Nieve" o el capítulo que cuenta la increíble y trágica historia del príncipe Obolensky, que pasó de ser un exiliado de la Revolución rusa, a ser piloto de la RAF británica y formar parte del XV de la rosa en los años treinta.

Castán nos brinda también en su libro el recorrido que ha hecho el rugby de ser un deporte amateur a la profesionalización y el paso de tener jugadores carniceros, policías o cocineros en un campo de rugby a tener estrellas conocidas mundialmente en la que todos nos fijamos y admiramos.

Y no solo se limita al ámbito internacional, sino que el libro también toca infinidad de pasajes que han dejado huella en nuestro país desde la rocambolesca historia del XV del León en las últimas décadas al devenir de los clubes españoles así como de sus jugadores.

Varios capítulos están dedicados a Nueva Zelanda y su selección, los All Blacks, de las que todos hemos oído hablar independientemente de ser ajenos o no al rugby. Fernando Castán cierra su obra con un último episodio dedicado en exclusiva a esta selección. La impresionante "haka" previa a los partidos, la idiosincrasia de aquel país o la biografía de Jonah Lomu hacen de aquellas islas una de las principales referencias cuando hablamos de un balón oval.

Mitos del rugby asumen parte del protagonismo de este libro donde podemos explorar las historias del anteriormente citado Jonah Lomu, Johhny Wilkinson o Francois Pienaar y su historia en el Mundial de 1995, que fue algo más que un torneo debido a su transcendencia política y social en Sudáfrica.

El autor nos ofrece un repaso técnico para los curiosos sobre este deporte repasando posición por posición las características de cada jugador así como la formación de la melé, uno de los máximos exponentes de este juego, o las diferencias técnicas y no tan técnicas que mantiene con su deporte "padre", el fútbol.

Si algo hace al rugby un deporte tan atractivo es el folclore que le rodea. Posiblemente la cerveza y el tercer tiempo sean dos aspectos que hacen a este deporte único. Si juntásemos en una misma frase deporte y alcohol, lo último en lo que pensaríamos sería en buen rollo, sin embargo, el rugby ha conseguido hacer de la cerveza un símbolo de deportividad, compañerismo y camaradería que en otros deportes se nos haría difícil de creer.

Los escenarios más míticos del deporte también están recogidos en el libro como el ya extinto Lansdowne Road Stadium, estadio que albergaba los encuentros del XV del Trébol en Dublín, o el Campo Central de la Universidad Complutense de Madrid, un estadio escondido en el corazón de la ciudad donde la selección española disputa sus encuentros.

Castán también explica las diferentes modalidades que existen dentro del rugby como el rugby XV o el rugby 7, en la que la selección española logró un histórico subcampeonato del mundo en 2024, y las diferencias que existen entre ellas que aunque sea el mismo deporte las distinciones entre ambas modalidades resultan bastantes notables.

"100 Motivos para que te guste el Rugby" es una guía tanto para los seguidores más fieles del deporte oval, como para aquellos que deseen introducirse en este ámbito. El autor no solo logra explicar con éxito este deporte tan complejo, sino que ahonda en todo aquello que lo hace atractivo para cerrar una obra que trata el rugby desde el amor y la pasión.