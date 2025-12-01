El Barça ya planifica el futuro sin Mem; Kiko Costa, el gran objetivo

Fuentes del club catalán ha explicado a EFE que en el Barça se da por hecho que Mem no aceptará la oferta de renovación. Una noticia que Carlos Ortega y su equipo técnico han asumido con naturalidad, pues se trata de un jugador con un rendimiento decreciente, que no parece estar tan comprometido con el proyecto como antes y que tiene una de las fichas más elevadas del balonmano mundial.

Según han adelantado los rotativos barceloneses 'Sport' y 'Mundo Deportivo', el lateral parisino ya ha llegado a un acuerdo con el Füchse Berlín, donde compartirá posición con el danés Mathias Gidsel, reconocido como el mejor jugador del mundo las dos últimas temporadas.

De confirmarse este hecho, Dika Mem probablmente perderá la capitanía en el Barça, tal como le ocurrió a Ludovic Fàbregas, uno de los capitanes azulgranas, cuando se confirmó su fichaje por el Veszprém, o a Gonzálo Pérez de Vargas, que perdió el brazalete de capitán precisamente en favor de Mem, cuando se confirmó que había llegado a un acuerdo con el Kiel.

El club catalán tiene claro que el adiós de Mem no es ni mucho menos una tragedia, pues le ofrece la oportunidad de ir a por una de las estrella emergentes del balonmano mundial como Kiko Costa (20 años).

Este interés podría ampliarse en su hermano, Martim, de 23 años, que también destaca en el Sporting como lateral izquierdo y que podría llegar para rejuvenecer esa posición en el Barça, teniendo en cuenta que Thimotey N'Guessan ya tiene 33 años.

Los Costa tienen contrato con el club portugués hasta 2030. Por tanto, el Barça es consciente de que, para fichar a Kiko o a ambos hermanos, tendrá que pagar un traspaso, algo factible teniendo en cuenta la importante cantidad de dinero que la marcha de Dika Mem liberaría en la masa salarial de la plantilla azulgrana.