El Norte se impone en las ventanas de otoño, pero Sudáfrica cada vez es mejor

Tradicionalmente, las selecciones del hemisferio norte reciben a las del sur en una ventana de amistosos otoñales celebrados generalmente en el mes de noviembre.

Solo dos selecciones han conseguido el pleno de victorias. Inglaterra logró vencer a Australia (25-7), Argentina (27-23), Fiyi (38-18) y a Nueva Zelanda (33-19) para consolidarse como una de las selecciones del momento, mientras que la actual campeona del mundo, Sudáfrica, se impuso a Francia (17-32), Italia (14-32), Gales (0-73) e Irlanda (24-13) en una ventana que hubiese sido perfecta de no ser por una dura agresión que cometió el segunda línea sudafricano Eben Etzebeth en su último choque frente a Gales.

El XV de la Rosa acabó con la hegemonía kiwi con una gran victoria en Twickenham (Londres) en donde el apertura inglés George Ford se lució con dos droap goals, dos transformaciones y un golpe transformado para remontar el partido frente a los All Blacks.

Los sudafricanos demostraron ante el XV del gallo porque son los mejores del mundo y consiguieron pasar la línea de marca en tres ocasiones después de aguantar por mas de cuarenta minutos con uno menos tras la expulsión de Lood de Jager al final de la primera parte.

Irlanda, por su parte, no pudo hacer un buen papel durante el mes tras sus derrotas frente a los All Blacks (13-26), en el Soldier Field de Chicago, y los Springboks en el Aviva Stadium de Dublín, aunque si logró una abultada victoria frente a Australia (46-19) y Japón (41-10) en su capital.

Francia, que sucumbió ante el poderío de los sudafricanos al igual que en el Mundial disputado en su territorio en 2023, cosechó importantes victorias en el Stade de France parisino frente a Fiyi (34-21) y a Australia (48-33)

Escocia, tras un gran triunfo frente a los Estados Unidos (85-0), no pudo mantener el pie en el acelerador y perdió sus encuentros frente a Nueva Zelanda (17-25) y Argentina (24-33) para acabar cerrando la ventana arrasando a Tonga (56-0) en Edimburgo.

Los All Blacks habrían conseguido el pleno de victorias frente a selecciones del Seis Naciones de no ser por el gran nivel de los ingleses a los que no pudieron derrotar, aún con eso, los neozelandeses ganaron a Irlanda, Escocia y Gales (26-52).

La selección argentina cumplió como máximo representante del continente americano que venció en Cardiff (28-52) y Edimburgo y se quedó a tan solo cuatro puntos de tomar también Londres en un partido donde los ingleses bajaron el ritmo en la segunda parte.

Australia se reafirmó como la gran decepción del otoño tras no cosechar ningún éxito en esta ventana de noviembre y mantiene su mal estado de forma tras perder frente a Inglaterra, Italia (26-19), Irlanda y Francia, cuando faltan tan solo dos años para que se dispute la Copa del Mundo en su territorio.

Al igual que los aussies, Gales mantuvo su mal momento después de un único triunfo frente a Japón (24-23) en un partido en el que venció sobre la campana gracias a un golpe transformado por Jarrod Evans. Cayeron derrotados en tres ocasiones durante el mes frente a Argentina, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

España aunque no logró alzarse con ningún triunfo, firmó una ventana más que esperanzadora para los retos venideros. Tras un mal primer partido frente a Irlanda A (61-24) en Leganés (Madrid), el XV del León aprendió de sus errores y mostró una gran imagen en Valladolid ante Inglaterra A (25-29) y ante Fiyi (33-41) en Málaga.