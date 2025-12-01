Golf: Fleetwood, tercero del ránking liderando por Scheffler

Tommy Fleetwood, de 34 años, suma 5.7754 puntos de media (300.31 totales) y ha desplazado a la cuarta posición al estadounidense Xander Schauffele (5.7232) como broche a una temporada en la que consiguió ganar la FedEx Cup en agosto, el primer título de su carrera, y liderar la general del PGA Tour.

Tras su triunfo en la final de los ‘playoffs’ del circuito estadounidense, el golfista inglés repitió éxito en el torneo de la India, quedó segundo en Abu Dabi y tercero en Dubái, en los tres últimos torneos del DP World Tour europeo de este año.

Scheffler permanece líder con 17.9527 puntos de media (736.06 totales), seguido de McIlroy, con 9.9630 (468.25 totales).

El estadounidense domina el ránking mundial desde mayo de 2023, cuando desbancó al español Jon Rahm, situado en el puesto 81, ya que los torneos del LIV, el circuito saudí en el que milita desde 2024, no suman para el OWGR.

Después de su actuación en la Copa Ryder de Nueva York a finales de septiembre, Scheffler reaparece esta semana en el Hero World Challenge, en Bahamas, el torneo del PGA apadrinado por la leyenda del golf Tiger Woods, mientras que McIlroy lo va a hacer en el Abierto de Australia, del DP World Tour.

Salvo el ascenso de Fleetwood a costa de Schauffele, el top diez permanece inalterado, con los estadounidenses Russell Henley y J.J.Spaun en quinta y sexta posición, respectivamente, con el escocés Robert MacIntyre séptimo.

Octavo es el también estadounidense Justin Thomas, por delante de su compatriota Ben Griffin, y décimo el inglés Justin Rose.

El colombiano Nico Echavarría se mantiene en el puesto 50 y el venezolano Jhonattan Vegas, en el 80, justo delante de Rahm. El argentino Emiliano Grillo sigue en el puesto 102 y el chileno Joaquín Niemann pierde dos plazas respecto al anterior ránking y ahora es el 134. Los mexicanos Emilio González y Carlos Ortiz ocupan los puestos 154 y 163, respectivamente. EFE