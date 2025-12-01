La venezolana Edymar Brea gana los 10.000 metros en carrera definida por "foto de llegada"

Lima, 1 dic (EFE).- La atleta venezolana Edymar Brea Abreu ganó la carrera de los 10.000 metros de los Juegos Bolivarianos en una "foto de llegada" al cruzar la meta con menos de 40 centésimas por delante de la peruana Lizaida Valdivia, que tuvo que conformarse con la plata.