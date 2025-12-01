La venezolana Edymar Brea gana los 10.000 metros en carrera definida por "foto de llegada"

Brea, fondista afincada en Galicia (España), hizo un tiempo de 35 minutos y 47 centésimas, mientras que Valdivia paró el cronómetro en 35 minutos y 86 centésimas, en una carrera donde solo tomaron la partida cuatro atletas.
El bronce fue para la también peruana Saida Meneses, con un tiempo de 35 minutos, 2 segundos y 11 centésimas, y en cuarto lugar, sin medalla, se quedó la boliviana Benita Parra, con una marca de 35 minutos, 3 segundos y 25 segundos.
Hasta este lunes, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 212 metales, de los cuales 85 son oros; le sigue Venezuela con 172 medallas, de ellas 59 oros; y Perú, con 156 preseas, entre ellas 45 oros.
Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera cita del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.
