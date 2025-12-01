Turf: Próxima reunión sabatina

Salieron seis sueltas locales, en el hipódromo de Asunción, y de relleno para el programa las dos simulcasting estadounidenses.

Resultados

Los resultados del pasado domingo:

Primera: I’m Special se impuso sobre el kilómetro en 1’03”32, con la monta de César Mora;

Segunda: Ninja ganó con Marco Rivas en su lomo, sobre 12 cuadras, en un tiempo de 1’16”76;

Cuarta: Sanguinario vio la colorada en la suelta de mayor nivel, entre pingos de la 4ª categoría. El pingo recorrió los 1.100 metros con un registro de 1’08”73;

Quinta: New Corleone recorrió los 1.000 metros en 1’03”48, con la fusta de Juan Román;

Sexta: Fratus le dio doblete a César Mora, ganando sobre la inusual distancia de 1.900 metros, en 2’10”17;

Octava: Sweet Prince llegó triunfal al disco guiado por Marco Meza en 1’27”89, para los 1.400 metros.