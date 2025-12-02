Polideportivo
02 de diciembre de 2025 - 05:30

El Benidorm español destituye al brasileño Adriano Elías Lamb

Benidorm (Alicante), 2 dic (EFE).- El Club Voleibol Playas de Benidorm, que esta campaña debuta en la Superliga Masculina del voleibol español, ha destituido al entrenador brasileño Adriano Elías Lamb y ha nombrado a Iván Navarro, que era su ayudante, como técnico interino, según anunció este martes la entidad.

Por EFE

Navarro estará al frente del equipo alicantino en el partido de este miércoles ante el Bus Leader San Roque en el Polideportivo Municipal El Batán..

El club explicó que la decisión de despedir al técnico que le condujo al ascenso, tras seis jornadas de Lig,a responde a la “necesidad de impulsar una reacción inmediata”.

El presidente de la entidad, Mario Rodríguez, calificó la destitución como una medida “difícil pero necesaria” ante el mal inicio del equipo, que solo suma una victoria en seis encuentros. “Nuestro objetivo es mantener la categoría y creemos que era el momento de provocar un cambio”, señaló.