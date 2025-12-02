El Benidorm español destituye al brasileño Adriano Elías Lamb

Navarro estará al frente del equipo alicantino en el partido de este miércoles ante el Bus Leader San Roque en el Polideportivo Municipal El Batán..

El club explicó que la decisión de despedir al técnico que le condujo al ascenso, tras seis jornadas de Lig,a responde a la “necesidad de impulsar una reacción inmediata”.

El presidente de la entidad, Mario Rodríguez, calificó la destitución como una medida “difícil pero necesaria” ante el mal inicio del equipo, que solo suma una victoria en seis encuentros. “Nuestro objetivo es mantener la categoría y creemos que era el momento de provocar un cambio”, señaló.