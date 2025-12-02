El colombiano Longa y la dominicana Alonso ganan los 100 metros

Longa, que posee el récord nacional de Colombia en esta misma prueba, hizo un tiempo de 10 segundos y 29 centésimas, por delante de los venezolanos David Vivas (10 segundos y 43 centésimas) y Alexis Nieves (10 segundos y 50 centésimas), que se adjudicaron respectivamente la plata y le bronce.

En la categoría femenina, Alonso hizo un tiempo de 11 segundos y 40 centésimas por delantes de las ecuatorianas Ángela Tenorio y Anahí Suárez, quienes llegaron a meta casi al mismo tiempo.

Tenorio acabó los 100 metros en 11 segundos y 60 centésimas, mientras que Suárez lo hizo en 11 segundos y 61 centésimas.

Este martes también se disputaron los 100 metros con vallas de mujeres que conquistó la colombiana Martha Araujo (13 segundos y 40 centésimas); la plata fue para la ecuatoriana Maribel Caicedo (13 segundos y 44 centésimas) y el bronce, para la colombiana María Alejandra Rocha (13 segundos y 97 centésimas).

Hasta este martes el medallero de los Juegos Bolivarianos sigue en dominio de Colombia, con 231 metales, de los cuales 93 son oros. Le sigue Venezuela con 196 medallas, de ellas 63 oros, y Perú, con 173 preseas, entre ellas 49 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera cita del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.