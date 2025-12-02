Los Steelers firman a Thielen y a Samuel y despiden a Slay

Adam Thielen, de 35 años, con 12 temporadas de experiencia en la NFL, solicitó el pasado lunes ser liberado de los Minnesota Vikings, que prácticamente no tienen opciones de llegar a 'playoffs', para intentar llegar al Super Bowl con un equipo contendiente, el cual encontró en los Steelers.

Hasta la semana 13 de la temporada, Pittsburgh mantiene una cerrada lucha por la cima del Norte de la Conferencia Americana con los Baltimore Ravens, con los que comparte marca de seis ganados y seis perdidos.

Thielen es uno de los mejores receptores en la historia de los Vikings, con los que impuso la marca de más partidos de 100 yardas por recepción en una temporada.

En su carrera suma 8.380 yardas y 64 anotaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El veterano se unirá a la ofensiva comandada por Aaron Rodgers y los receptores DK Metcalf, Calvin Austin III, Roman Wilson, Ben Skowronek, Ke'Shawn Williams y Scotty Miller, que requieren con urgencia ser más efectivos; son el ataque número 27 de la liga.

Como refuerzo defensivo aparece el esquinero Asante Samuel, exestrella de Los Angeles Chargers, con quienes fue titular en 47 de los 50 partidos que disputó; acumuló seis intercepciones, 37 pases defendidos y un balón suelto recuperado.

Pittsburgh cuenta con la defensiva número 28 de la liga, de ahí la llegada de Samuel y el despido de Darius Slay, de quien se tenían altas expectativas luego del título de la NFL que ganó con los Philadelphia Eagles en febrero pasado, pero que ha decepcionado con sólo tres pases defendidos en 10 juegos disputados en este 2025.

Los Steelers buscarán levantarse este domingo ante los Ravens, luego de las derrotas consecutivas que encajaron contra Chicago Bears y Buffalo Bills, tropiezos por los que los aficionados piden la renuncia del entrenador Mike Tomlin.

"En realidad estoy de acuerdo con los fanáticos, comparto sus frustraciones, entiendo qué es lo que hace que esto funcione y ganar es lo que lo hace", afirmó más temprano Tomlin respecto a las críticas recibidas.