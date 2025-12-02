Ortega: "Hablar del futuro de Mem no nos viene bien para preparar el partido de mañana"

"Creo que ahora toca centrarnos en el PSG. Cuando sea necesario hablar de Dika Mem, el club se encargará de comunicarlo. En este momento, hablar de él no nos viene bien para preparar el partido de mañana", ha subrayado el técnico azulgrana tras el último entrenamiento del equipo.

Y es que según explicaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana, se da por hecho que el capitán, con contrato hasta 2027, no aceptará la oferta de renovación y que podría recalar en el Füchse Berlin.

En este sentido, el técnico malagueño se ha limitado a destacar que, pese a los rumores sobre su futuro, el lateral francés sigue siendo "súper profesional" y ha decidido concentrar toda su atención en lo estrictamente deportivo, de cara al que será el último partido europeo de 2025 frente a un equipo parisino que atraviesa "una situación delicada".

"Tienen partidos importantes, como el que jugarán en Pelister, que puede ser casi crucial si no sacan un punto antes. Ganar en Pelister, aunque París es superior sobre el papel, no va a ser nada fácil para ellos tampoco", ha analizado.

El técnico azulgrana ha confirmado que, salvo el pivote Òscar Grau —con el que han decidido "no arriesgar" debido a molestias en la rodilla—, cuenta con todos los jugadores disponibles para buscar su octava victoria consecutiva en la Liga de Campeones, un triunfo que dejaría el objetivo de los cuartos de final "bien encaminado".

Por su parte, el pivote Ludovic Fàbregas, que en 2022 ya vivió una situación similar a la de Dika Mem cuando se rumoreaba su fichaje —que finalmente se confirmó por el Veszprém en 2023—, ha restado importancia a este tipo de circunstancias y ha destacado la importancia del club y el equipo "por encima de todo".

"Él decidirá, pero de momento para mí sigue siendo un jugador del Barça, hasta 2027. Seguro que ayudará al equipo y después ya veremos cuál es su decisión. Para mí es un jugador del Barça, es el capitán, un jugador muy importante y muy querido tanto por sus compañeros como por la afición", ha zanjado el internacional francés.