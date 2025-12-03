Bouza, seleccionador español de rugby: "soñar es estar en octavos"

España ha quedado encuadrada en el Grupo C, junto a Argentina, Fiyi y Canadá, en la que será su segunda participación en la mayor competición internacional de este deporte. La primera data del Mundial de 1999, en Gales, en la que Los Leones no pasaron de la primera fase.

Bouza y Jon Zabala, capitán de la selección, comparecieron este miércoles en una rueda de prensa telemática para comentar los rivales de España.

Tanto el técnico como el jugador se mostraron satisfechos. Bouza subrayó que los dos últimos años se ha competido con Fiyi muy bien y, en la ventana de noviembre, a punto estuvo España de superarla (33-41) en Málaga, al tiempo que ha puesto de relieve que el pasado verano derrotaron a Canadá a domicilio con un ensayo al final del partido.

El seleccionador se refirió al equipo nacional de su país: "Argentina está en un gran nivel, trabaje allí ocho años, está entre los cuatro mejores del mundo, no por números, sino por juego".

"Ahora estoy en España y nos quedan dos años de preparación", manifestó Bouza, que agregó que "el objetivo es ganar algún partido y pasar la fase de grupos".

"La preparación es dura para 2026 y difícil; empieza la competencia entre jugadores y para el 2027 hay uno o dos partidos contra selecciones del tier uno (las de máximo nivel), aunque no está confirmado", argumentó el argentino.

Dijo que "Fiyi es ocho del mundo y nosotros 14 o 15. Eso no lo recuperas en un año; no es una excusa. Los jugadores han ido más rápido de lo que yo pensaba".

El capitán explicó: "la ventana de noviembre ha sido muy positiva. El Seis Naciones B (en la que España disputa cada año sus partidos en la competición continental) es otra categoría, pero tenemos que pensar en prepararnos sin pensar en el rival".

Asimismo, Zabala se preguntó que "por qué no dar una sorpresa" en un Mundial en el que se clasifican los cuatro mejores terceros para octavos.

Interrogado sobre si no lo hubiera gustado enfrentarse a uno de los dos mejores conjuntos del mundo, como Sudáfrica, campeona en Francia 2023, o los míticos All Blacks, respondió que "sería un capricho". "Tenemos una responsabilidad, que es ir ganar. Es una experiencia única poner a España lo mas alto posible. Serán partidos durísimos y muy emocionantes", concluyó.