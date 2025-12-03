Colombia acapara la mayoría de oros del ciclismo de pista en los Bolivarianos

En las pruebas por equipos, la delegación colombiana ganó en velocidad tanto masculina como femenina y en persecución masculina.

En velocidad masculina la medalla fue conseguida por el equipo conformado por Cristian Ortega, Kevin Quintero y Rubén Murillo, al ganar en la final a Venezuela, mientras que en mujeres, el equipo integrado por Juliana Gaviria, Stefany Cuadrado y Yarli Mosquera se impuso también a Venezuela.

En persecución por equipos masculina, el trío compuesto por Cristian Ortega, Kevin Quintero y Rubén Murillo se adjudicó el oro frente al equipo chileno.

Kevin Quintero también se subió al escalón más alto del podio en keirin masculino y velocidad, este último con oro compartido con el trinitense Nichoas Lee.

A su vez, Stefany Cuadrado se llevó el oro en velocidad y keirin, mientras que Lina Marcela Hernández hizo lo propio en ómnium y, junto a su compatriota Elizabeth Castaño, también en ómnium.

Los colombianos dejaron pocos oros para el resto de competidores, pero uno de ellos se lo llevó el venezolano Clever José Martínez en la modalidad de ómnium.

Asimismo, la pareja peruana integrada por los hermanos Hugo y Robimson Ruiz Calle logró el oro en madison, mientras que el equipo chileno compuesto por Aranza Villalón, Marlen Rojas, Paula Villalón Sánchez y Scarlet Cortés se impuso en la persecución por equipos femenina.

Hasta este miércoles, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 263 metales, de los cuales 107 son oros; le sigue Venezuela con 221 medallas, de ellas 69 oros; y Perú, con 188 preseas, entre ellas 54 oros.