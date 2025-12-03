Colombia acapara las medallas de oro en 4x100 relevos, 400 metros y salto de altura

El equipo masculino del 4x100, integrado por Ronal Longa, Deiner Guairototo, Enoc Marun Romero, Pedro Ángel Agualimpia, cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 38,73 segundos, seguido del equipo de la República Dominicana, con 39,20 segundos, y de Venezuela, con 39,31 segundos.

Este es el segundo oro para Longa en los Bolivarianos tras haberse subido el martes al escalón más alto del podio de los 100 metros planos.

El equipo femenino de Colombia para los 4x100 femeninos, integrado por María Camila Maturana, Marlet Ospino, Angélica María Gamboa y Danna Meibys Bánquez, se impuso a sus rivales con una marca de 44 segundos, mientras que la República Dominicana quedó en segundo lugar con 44,24 segundos y Chile obtuvo el bronce con 45,08 segundos.

En los 400 metros femeninos, la victoria fue para Lina Licona, con un tiempo de 51,83 segundos, mientras que la plata se la adjudicó la panameña Cristal Cuervo, y el bronce se lo colgó la ecuatoriana Génesis Cañola, con una marca de 54,04 segundos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el salto de altura solo había tres competidoras y la ganadora fue la colombiana Helen Tenorio con un salto de 1,89 metros, lo que le sirvió para superar a la atleta de Curacao, Glenka Rosarita Antonia, que alcanzó a superar los 1,86 metros; y de la también colombiana María Isabel Arboleda, quien saltó hasta los 1,80 metros.

A su vez, Venezuela acaparó el primer y segundo escalones del podio de los 400 metros masculinos con Kelvis José Padrino y Javier Emanuel Gómez, oro y plata, respectivamente, con marcas de 45,71 y 45,87 segundos, mientras que el bronce recayó en el ecuatoriano Anderson Marquínez, al cruzar la meta en tercer lugar con 46,51 segundos.

Mientras, el chileno Esteban González triunfó en los 1.500 metros al completar la distancia en 3 minutos, 49 segundos y 78 centésimas, lo que le sirvió para llevarse el oro por delante del peruano Luis Huamán, plata con 3 minutos, 50 segundos y 4 centésimas; y del chileno Juan Ignacio Peña, bronce con 3 minutos, 50 segundos y 28 centésimas.

Hasta este miércoles el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 263 metales, de los cuales 107 son oros; le sigue Venezuela con 221 medallas, de ellas 69 oros; y Perú, con 188 preseas, entre ellas 54 oros.